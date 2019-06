Diables Rouges – Eden Hazard célébré pour ses 100 matchs en équipe nationale

Au lendemain de l’officialisation de son transfert au Real Madrid, Eden Hazard a été célébré samedi avant le match Belgique/Kazakhstan pour ses 100 matchs en équipe nationale. Après avoir reçu la traditionnelle casquette des 100 ‘caps’, Hazard a posé avec ses parents et ses frères ainsi que le président de l’Union belge de football Gérard Linard tandis que dans le stade les supporters agitaient un drapeau à son effigie.

Hazard est devenu ‘centenaire’ lors du match précédent, à Chypre, le 24 mars dernier (victoire 0-2). L’événement est fêté quelques mois plus tard à l’occasion du premier match à domicile des Diables Rouges depuis ce cap.

Hazard, 28 ans, avait débuté en équipe nationale le 19 novembre 2008 lors d’un amical au Luxembourg (1-1). Il avait fallu attendre sa 23e sélection, le 7 octobre 2011, pour le voir inscrire son premier but. Clin d’œil du destin, c’était contre le Kazakhstan que le N.10 avait débloqué son compteur. Vingt-neuf autres buts ont suivi depuis lors. Ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Diables, à égalité avec Bernard Voorhoof et Paul Van Himst. Seuls Romelu Lukaku est devant (45 buts).

Avec désormais 101 matchs, Hazard est le troisième Belge le plus ‘capé’, derrière Jan Vertonghen (113) et Axel Witsel (102).

Source: Belga