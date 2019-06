Diables Rouges – Contre le Kazakhstan, la Belgique entame ce soir ses derniers devoirs avant les vacances

La Belgique affronte le Kazakhstan ce soir (20h45) au stade roi Baudouin de Bruxelles pour son troisième match de qualification à l’Euro 2020 de football. La victoire est indispensable afin de ne pas compliquer la deuxième partie de ces qualifications. Absent depuis le Mondial en raison de différentes blessures, Kevin De Bruyne signe son retour en équipe nationale. Déjà seule en tête de son groupe après ses victoires en mars contre la Russie (3-1) et Chypre (0-2), la Belgique termine la saison par deux matchs à domicile contre le Kazakhstan et l’Ecosse. Les Diables Rouges ne doivent pas louper leurs derniers devoirs avant les vacances, sachant que la deuxième partie des qualifications leur réservera des déplacements piégeux en Ecosse, au Kazakhstan justement et en Russie. Roberto Martinez a indiqué en conférence de presse qu’il voulait prendre six points lors de ces deux rencontres.

Pour ce faire, le technicien espagnol pourra compter sur un effectif complet. Hormis Thibaut Courtois, absent mercredi en raison de problèmes d’estomac, les Diables ont connu une préparation sans pépin. Un cas rare à ce moment de la saison.

Entre les rumeurs d’un transfert imminent d’Eden Hazard au Real Madrid, les annonces de Yannick Carrasco (en négociation pour un retour en Europe) et Youri Tielemans (qui a « de grandes chances » de ne pas retourner à Monaco) concernant leur avenir et le futur poste de joueur-entraîneur de Vincent Kompany à Anderlecht, c’est plutôt le mercato qui a rythmé la semaine au Belgian Football Center de Tubize. Un centre national dans lequel ont débarqué avec le statut de champion d’Europe Simon Mignolet et Divock Origi, récents vainqueurs de la Ligue des Champions avec Liverpool.

Buteur en finale, Origi sera sans doute l’un des joueurs les plus attendus lors de ces deux rencontres. Les supporters seront également ravis de revoir Kevin De Bruyne sous le maillot des Diables Rouges pour la première fois depuis la Coupe du monde. La saison du meneur de jeu a été perturbée par plusieurs blessures.

Le début de soirée sera cependant placée sous le signe d’Eden Hazard: le capitaine a fêté sa centième apparition en équipe nationale lors du dernier match, à Chypre. Il sera célébré ce soir à l’occasion de son premier match à domicile en tant que ‘centenaire’.

Clin d’oeil du destin, c’était lors d’un match contre le Kazakhstan qu’Hazard avait inscrit son premier but avec les Diables Rouges, le 7 octobre 2011 (4-1). Il s’agissait d’ailleurs du dernier duel entre Belges et Kazakhs. Les deux équipes se sont affrontées quatre fois. Le bilan est de deux victoires belges et deux partages.

Source: Belga