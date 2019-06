Une garden party simple et chic

La douceur de l’été nous tend les bras. D’ici quelques jours, nous passerons en mode summer pour jouir des plaisirs de la vie. Et entre amis, c’est encore mieux. Si vous avez la chance d’avoir sous la main un joli jardin, il vous suffira de bien peu de choses pour mettre sur pied une garden party réussie.

Quelques cadres

La plus belle décoration, c’est votre jardin. Et il en faut peu pour le mettre en évidence. Avec quelques cadres vides dénichés dans des brocantes et accrochés aux branches des arbres, vous voici environné de «peintures» champêtres.

A terre

Des meubles de jardin? Pourquoi faire? Une garden party, on peut la jouer cool avec quelques vieilles palettes en bois simplement posées sur le gazon, un chemin de table tout le long, quelques jolies fleurs, et surtout de vieux coussins et tapis pour être bien à l’aise. Bucolique…

Comme Alice

Les jeux en bois sont à la mode depuis quelques années. Mais finalement, on en fait rapidement le tour. Pourquoi ne pas retourner aux anciens standards et la jouer à l’anglaise? Avec un joli jeu de croquet old school, vous donnerez à votre garden party des airs d’Alice au pays des merveilles.

Lumières sylvestres

On a généralement recours à des flasques de cire en guise de bougie pour illuminer la soirée. Que diriez-vous de quelques guirlandes de lumières le long des troncs des arbres? Cela aura le don de les mettre en valeur et de profiter d’une luminosité juste assez forte pour faire durer le plaisir.

En fleurs

Restons dans les arbres en les rehaussant de fleurs à moindre coût et en donnant au jardin un certain cachet. Pour cela, il vous suffit de quelques bouteilles en verres de 25 cl, de cercler leur goulot d’une fine corde et de les accrocher aux branches. Rajoutez 2-3 fleurs à l’intérieur, et le tour est joué. Plus il y en a, mieux c’est!

Le Spritz en mode rosé

Pourquoi ne pas réinventer le Spritz et l’habiller de rose? C’est simple… Pour 6 verres, il vous suffit de couper un pamplemousse rose en quartiers et de bien les écraser avec un pilon dans un pichet. Versez-y une bouteille entière de vin rosé, mélangez, et filtrez ensuite vers un autre contenant. Parez vos verres de glaces ainsi que d’une cuillère à soupe de graines de grenade. Servez à mi-hauteur, et terminez de tonic ou d’eau gazeuse. Santé!

Citron maison

Pour une citronnade maison plein de peps et rafraîchissante, il vous suffit d’abord de faire frémir deux litres d’eau. Arrivée à température, plongez-y deux citrons bio coupés en tranches et laissez refroidir le tout. Pressez ensuite quatre autres citrons bio, filtrez la pulpe, et versez dans l’eau froide après avoir enlevé les tranches. Prenez un beau petit morceau de gingembre frais et râpez-le. Ajoutez la dose de sucre souhaitée selon votre goût et terminez avec trois tiges de menthe. Après deux heures au frigo, servez avec quelques glaçons, quelques framboises ou groseilles et deux feuilles de menthe. Allongez éventuellement à l’eau gazeuse ou… au gin.

En bouche

Quelques amuses-bouches et autres petits snacks seront évidemment indispensables. Pour cela, the sky is the limit… Essayez éventuellement de mini-morceaux de pastèque coupés en triangle au bout d’une pique à brochettes, des petites portions de risotto aux petits pois et fromage frais, des glaces à l’eau maison avec de beaux morceaux de fruits à l’intérieur, des petits champignons farcis au fromage de type Boursin sous deux tiges de ciboulettes ou encore des têtes d’asperges vertes cerclées de jambon italien.