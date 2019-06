Six mois après l’excellentissime Astro Bot : Rescue Mission, nous avons ressorti notre PS VR pour Blood & Truth, la nouvelle exclusivité de Sony.

Si vous avez craqué pour un casque PS VR, il y a de fortes chances pour que vous ayez joué à l’excellent VR Worlds. Ce jeu qui accompagnait le lancement du casque de Sony proposait de goûter à cinq expériences montrant l’étendue des possibilités du PS VR. L’une de ces expériences s’appelait The London Heist et permettait d’incarner un gangster londonien dans un thriller à la première personne. Il aura finalement attendre deux ans et demi pour que cette démo technique devienne un jeu à part entière. Il s’appelle désormais Blood & Truth et il est disponible depuis ce 28 mai.

Un FPS bien pensé pour la VR

Dans la peau de Ryan Marks, vous incarnez un soldat des forces spéciales en mission à l’étranger. Cette première mission vous apprendra le maniement des armes mais aussi des rudiments qui seront bien utiles par la suite comme le crochetage des serrures. Vous apprendrez également les bases comme le fait de ranger son pistolet dans la ceinture, de mettre sa mitraillette dans le dos ou encore de prendre les munitions sur son torse pour recharger son arme. Il suffit également d’approcher son arme près de ses yeux pour voir le réticule apparaître et passer en mode visée plus précise.

Tous ces contrôles sont bien pensés et Blood & Truth se joue de manière très intuitive. Le jeu peut se jouer à la DualShock mais c’est bien avec les deux PS Move qu’il a été pensé et qu’il s’apprécie pleinement. Toujours au niveau pratique, Blood & Truth a été conçu pour être joué assis et confortablement installé. Et vous le verrez avec ce qui vous attend, c’est plutôt bien vu.

Bienvenue dans les bas-fonds de Londres

Cette mission de guerre sur le terrain ne va pas durer bien longtemps. En effet, Ryan va apprendre le décès soudain de son père et va être rapatrié à Londres. C’est là que les histoires de famille commencent. Comme The London Heist, Blood & Truth vous emmène dans le milieu des gangsters dans les bas-fonds londoniens. On y retrouve tous les codes d’un film d’action : des fusillades, des explosions, des courses-poursuites, des phases d’infiltration, de l’escalade d’un immeuble abandonné, du saut en parachute et même une terrifiante scène avec un ascenseur fou !

Une réalisation bluffante et réussie

Au niveau du gameplay, Blood & Rush est un rail-shooter, finalement parfaitement adapté aux possibilités offertes par les vieillissants PS Move. Graphiquement, il s’impose comme l’un des plus beaux jeux du PS VR avec une mention spéciale pour la modélisation des personnages qui a rarement été aussi convaincante. Après avoir bouclé les 19 chapitres du jeu en environ 6h, on ressort de Blood & Truth littéralement lessivé, comme si on venait de passer à la salle de sport. Blood & Truth vous met au cœur de l’action. Il vous propose de vivre à la première personne un blockbuster hollywoodien digne d’un James Bond et c’est très réussi !

En conclusion

Blood & Truth se termine en 5/6h. C’est beaucoup pour un jeu VR mais ça reste aussi assez peu par rapport aux 40 € demandés. Mais les fans de VR le savent, quand on aime (et quand c’est bon) on ne compte pas ! Blood & Truth s’impose comme l’une des meilleures expériences du PS VR.

Découvrez le trailer de lancement :