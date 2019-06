Des essentiels pour une beauté estivale

Que cela soit lors des festivals ou d’une garden party entre amis, votre peau se doit de rester belle et pleine d’éclat tout cet été. Voici notre sélection de produits de beauté à se procurer au plus vite!

Par Janne Vandevelde et Pierre Jacobs

Le soleil en tube

Inutile de vous faire un dessin! Au début de l’été, vous êtes trop gênée pour montrer vos jambes hyper blanches. Avec un autobronzant, vous vous passez vite du soleil et vous affichez vos gambettes bronzées sur la plaine du festival. Ce gel contient de l’aloé véra et de la provitamine B5 pour empêcher le dessèchement de la peau. Face&Body Tanning Gel

he-shi

L’aventure dans le désert

Ce parfum vous plonge dans l’ambiance du Burning Man, un festival légendaire organisé dans le désert du Nevada. Le lychee sucré et la mousse de chêne boisée vous emmènent dans un lointain voyage. Une impression d’être libre comme l’air! Nomade Eau de Toilette

Chloé

Protection biologique

Il y a en général peu d’ombre sur les festivals, il est donc crucial de vous protéger du soleil. Les crèmes solaires de Bioregena sont biologiques. Ce qui signifie que le filtre minéral filtre la lumière et que les rayons UV se réfléchissent et n’entrent pas au contact de votre peau. Le filtre chimique des autres crèmes solaires absorbe les rayons, si bien que vous pouvez présenter une éruption cutanée. De plus, les produits Bioregena sont biodégradables. Crème solaire Bioregena

Des pieds joyeux

Vous avez dansé pendant des heures et vos pieds sont surchauffés? Ce déo pour les pieds, un produit belge, vous offre la solution. Il s’attaque à la cause des pieds moites. Exfoliant, il élimine les cellules mortes et les bactéries. Les odeurs désagréables cèdent la place à un parfum d’eucalyptus et d’orange. Et grâce aux particules exfoliantes, vos pieds sont tout doux. Déo Scrub OY

Des lèvres pour embrasser (longtemps)

Pour donner la touche finale à votre maquillage, vous êtes certainement à la recherche d’un rouge à lèvres doté d’une longue tenue et qui ne disparaît pas après le premier hamburger! Ce rouge à lèvres mat fera la fête avec vous pendant 16 heures, et il faudra bien ça! Et vous ne devez pas chipoter sous votre tente, car avec l’applicateur en pointe, vous ne risquez pas de colorier en dehors des lignes! SuperStay Matte Ink Maybelline

Zzzzzzz

Il n’y a pas que vous qui êtes fan de festivals, les moustiques apprécient aussi la musique! Pour les chasser de votre tente, vous pouvez porter un bracelet qui maintient à distance ces insectes piqueurs de façon naturelle. Le Bangle, un produit belge, diffuse en effet du citriodiol, un extrait d’eucalyptus citronné, qui est recommandé par l’Institut de Médecine Tropicale. Bangle Bye Bugz

Heavy Metal

Tout spécialement pour les fans de heavy metal, Urban Decay a étoffé sa ligne de maquillage brillant pour les yeux. Mais si vous allez à Tomorrowland, ce supplément de brillant vous viendra aussi bien à point. Sous une météo tropicale lourde, ce maquillage garde sa bonne tenue, même après une forte averse. Car au festivalland, le ciel n’est pas toujours clément… Heavy Metal Glitter Gel, Eyeliner ou Glide-On Eye Pencil Urban Decay

De la couleur dans les cheveux

L’été, et surtout pendant les festivals, c’est le moment d’expérimenter avec votre look. Le maquillage brillant est un bon début, mais vos cheveux doivent aussi se mettre dans l’ambiance avec une nouvelle couleur. Si vous n’êtes pas certaine de votre look, vous pouvez utiliser un spray coloré qui ne dure qu’une seule journée. Avec la couleur douce lavande, vous ressemblerez à une fée, tandis qu’avec le rose vif vous mettrez votre côté sauvage en avant. Colorista Spray L’Oréal

Des mains douces

La nouvelle édition limitée de L’Occitane en Provence associe le parfum de la rose aux propriétés hydratantes du beurre de karité pour laisser les mains aussi douces que parfumées.

Une peau rayonnante

Biossance a lancé un masque de rose Squalane + Vitamin C qui combine vitamine C, ginseng, huile de rose et squalane pour faire rayonner le teint et adoucir la peau.

Des jambes brillantes

Adieu, la peau sèche : Huda Kattan a trouvé comment afficher instantanément des jambes rayonnantes. ‘N.Y.M.P.H.’ (‘Not Your Mama’s Panty Hose’) résiste à l’eau et se décline en trois teintes. Le produit s’estompe harmonieusement et apporte de la brillance à la peau.

Le teint Rihanna

Personne ne brille plus que Rihanna. Il semble donc tout à fait normal que sa marque Fenty Beauty relance le fameux illuminateur ‘Body Lava’ cet été, en proposant une nouvelle teinte ‘Trophy Wife’. Ce produit à la texture de gel promet une finition satinée, métallisée et hydratée.

Une peau exfoliée

La marque coréenne Glow Recipe a lancé son ‘Pineapple-C Bright Serum’ à la formule riche en fruits, avec 22% de jus d’ananas pour illuminer et exfolier la peau. Ce sérum contient aussi de la camomille, de l’aloe vera et de la vitamine E pour apaiser le teint.

Des paillettes plein le corps

Qui dit festival d’été, dit paillettes. Le produit Glitter Gelée intègre l’offre Glossier Play de la marque de soins culte Glossier. Ce gel pailleté promet une tenue 12 heures. Idéal pour danser toute la nuit (et toute la journée).

Une base pour make-up

Pour préserver la fraîcheur de son maquillage, il ne faut pas oublier d’appliquer une base hydratante. Milk Makeup propose son Hydro Grip Primer à l’extrait d’agave, qui retient les cosmétiques pour une tenue extra-longue. Les extraits de graines de cannabis se chargent de l’hydratation.

Protéger et illuminer

La protection solaire est impérative lorsque l’on s’expose autant au soleil et au plein air. Le nouveau ‘Prisma Protect SPF15’ de Dermalogica sert à illuminer, à protéger la peau de la pollution et des UV et à l’hydrater.

Un léger goût de fraise…

La vitamine C dérivée de la fraise est au coeur du nouveau sérum ‘Strawberry-C Brightening’ de Volition Beauty. La marque promet hydratation et lumière mais aussi une réduction des rougeurs, des rides et des ridules. Des extraits de prune de Kakadu australienne ajoute un effet peau de pêche.

…et de kiwaï

Le sérum ‘Daily Vitamin C’ d’Omorovicza contient du kiwaï (mini-kiwi d’extrême orient) naturellement riche en vitamine C, qui aide à protéger la peau du stress et du photo-vieillissement. Du phosphate d’ascorbate de sodium permet aussi de préserver la peau des attaques extérieures.