Découvrez les nouveautés de l’été sur les chaînes de RTL

RTL a présenté les émissions qui rythmeront l’été des chaînes du groupe. Avec notamment plusieurs documentaires présentés par Jean-Michel Zecca.

L’été arrive avec son lot de nouveautés sur les différentes chaînes de RTL. Les amateurs de série découvriront notamment la deuxième saison de «Bull» ainsi que la sixième d’«Elementary» sur RTL-TVI. Le mardi, les comédies françaises seront à l’honneur, avec les différents «Astérix», «Camping 2» ou encore «Les trois frères». De son côté, Club RTL ciblera plutôt les amateurs de muscles et de testostérone durant cette période avec la saison 2 de «Seal Team» et plusieurs films de guerre. Ce qui n’empêche pas la chaîne d’également penser à son jeune public en vacances avec la diffusion de plusieurs dessins animés, dont l’excellent «Vice-Versa». En ce qui concerne les classiques de RTL, «Pékin Express» retrouvera également ses lettres noblesses sur «la route des 50 volcans». Quant à «Grands Reporters», l’émission proposera 16 nouvelles enquêtes, passant d’une enquête sur les grandes fortunes et aristocrates à la face cachée du transport animalier.

Un mois de juin avec Zecca

Durant le mois de juin, les fans de Jean-Michel Zecca pourront profiter de l’animateur dans trois émissions les 9, 16 et 23 juin. La première vous invitera en Italie, entre terre et mer, dans la région des Marches en Italie. Jean-Michel Zecca partira à la découverte des truffes, spécialités de la région, tout en visitant les nombreux lieux touristiques qui jalonnent cette contrée. Il partira également à la rencontre de Belges qui ont décidé d’emménager en Italie pour sa douceur de vivre.

Les fans de Michael Jackson ne seront également pas en reste vu que RTL sortira un documentaire exclusif sur les derniers secrets du roi de la pop, dix ans après sa mort. Ce document a été réalisé avant celui réalisé sur HBO et prend presque le contre-pied par rapport à ce dernier. Ici, Jean-Michel Zecca s’intéressera aux véritables causes du décès de l’artiste, en retraçant ses dernières heures. Pour ce faire, il est parti à Los Angeles à la recherche de nombreux témoignages de proches du roi de la pop. Durant ce voyage, il a également retrouvé la trace de Christine Snider, une Belge vivant aux USA et qui a véritablement connu Michael Jackson. L’occasion pour elle de revenir sur les accusations dont Michael a été la victime. «Il n’aurait jamais fait de mal à des enfants, il était complètement pur», affirme-t-elle notamment. Le documentaire de Kenny Ortega, «This is it», qui reprend des images des répétitions de la star avant les concerts de ce qui devait être sa tournée d’adieu, sera diffusé plus tard dans la soirée.

A la conquête du Mont Ventoux

En clôture de ce triptyque présenté par Jean-Michel Zecca, l’animateur partira, avec 200 autres cyclistes, à la conquête du Mont Ventoux pour la bonne cause. Un peu plus d’un mois après la fin de la dernière édition du Télévie, les cyclistes rouleront en effet pour financer la recherche scientifique. Un challenge parti d’une blague qui s’est très vite transformée en défi au profit de l’opération caritative. Accompagné d’un coach professionnel, Jean-Michel Zecca s’est entraîné durant plusieurs mois pour arriver à grimper ce sommet légendaire du vélo. Grâce à ce défi, c’est 100.000€ qui devraient déjà rentrer dans les caisses du prochain Télévie, chaque participant ayant payé 400€ pour participer au voyage.