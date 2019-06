Une touriste britannique disparue au Pérou retrouvée morte

Une touriste britannique disparue depuis six jours dans la jungle du centre du Pérou a été retrouvée morte jeudi, de cause apparemment accidentelle, ont annoncé les autorités. Mary Elizabeth Orchard s’était perdue le 30 mai alors qu’elle visitait avec un groupe de touristes le parc national Yanachaga Chemillen, une vaste réserve naturelle sur le versant oriental de la cordillère des Andes, dans la jungle centrale péruvienne.

Après six jours de recherches, les sauveteurs ont découvert son cadavre à l’embouchure d’une gorge située à 1,5 km du lieu où la disparition avait été signalée, a indiqué le Service national des zones naturelles protégées.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la touriste aurait glissé et serait tombée au fond d’un ravin.

source: Belga