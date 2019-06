Une des premières machines à calculer mise aux enchères mi-juin à Bruxelles

Un arithmomètre ou machine à calculer parfaitement fonctionnel sera prochainement vendue aux enchères à Bruxelles. L’objet, vieux de 130 ans, n’a été commercialisé qu’à 5.500 exemplaires à travers le monde, explique jeudi l’hôtel de ventes bruxellois Arenberg Auctions qui mettra en vente cette rareté les 14 et 15 juin prochain aux côtés de 1.200 autres lots dont un atlas du cartographe néerlandais Petrus Kaerius vieux de près de 400 ans. Un seul autre exemplaire de l’une des ces premières machines à calculer se trouve actuellement conservé dans les collections de l’Université de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), précise Arenberg Auctions.

L’objet mis en vente mi-juin et estimé entre 1.000 et 1.500 euros, date de 1886 et provient d’une collection privée. Mesurant 60 centimètres de long pour 18 centimètres de haut et 6 centimètres de large, il a tout d’un petit bureau, souligne la maison de ventes.

« Ce fut la première calculatrice mécanique capable d’additionner, de soustraire, de multiplier et même de diviser. La conception originale date de 1821, mais l’inventeur Charles de Colmar a passé pas moins de 30 ans à la perfectionner, explique Henri Godts d’Arenberg Auctions. Grâce à un système de leviers, de cylindres et d’engrenages, la machine pouvait résoudre des calculs jusqu’à 16 chiffres.

Parmi les autres lots proposés à la vente, on trouvera un atlas vieux de près de 400 ans du cartographe néerlandais Petrus Kaerius. Estimé entre 25 et 30.000 euros, on y trouve la « Leo Belgicus », l’une des cartes les plus emblématiques des 17 provinces des Pays-Bas septentrionaux et méridionaux.

Enfin, une collection de Bibles ainsi que deux atlas d’Abraham Ortelius datant du 16e siècle seront également mis en vente.

Source: Belga