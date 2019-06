Roland-Garros – La fin de Djokovic-Thiem samedi midi, la finale dames à 15h

La seconde demi-finale du simple messieurs de Roland-Garros qui oppose le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) à l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 4), interrompue par la pluie vendredi, reprendra samedi midi sur le Court Philippe-Chatrier. La finale dames entre l’Australienne Ashleigh Barty (WTA 8) et la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 38) débutera à 15h00 sur le même court central. Novak Djokovic (N.1) et Dominic Thiem en étaient à un set partout et Thiem menait 3 jeux à 1 dans le troisième lorsque la partie a été interrompue par la pluie vendredi. La rencontre avait déjà été perturbée une dizaine de minutes un peu plus tôt dans la soirée. Les deux joueurs avaient bataillé jusque là durant 1 heure et 28 minutes. La pluie et les bourrasques se sont invitées sur le Central de Roland-Garros vendredi, perturbant le bon déroulement des rencontres.

Le vainqueur rejoindra en finale l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2), tombeur du Suisse Roger Federer (ATP 3).

La finale du simple dames est prévue à 15h00. Elle oppose deux joueuses qui n’ont jamais joué de finale en Grand Chelem: Ashleigh Barty, 23 ans et Marketa Vondrousova, 19 ans.

En demi-finales, Barty a écarté 6-7 (7), 6-3, 6-3 l’Américaine Amanda Anisimova (WTA 51), 17 ans.

Vondrousova, qui découvrira le court central de Roland-Garros au moment de la finale, a de son côté éliminé la Britannique Johanna Konta (WTA 8) en deux sets 7-5, 7-6 (7/2), devenant du même coup la plus jeune joueuse à se qualifier pour une finale en Grand Chelem depuis la Danoise Caroline Wozniacki il y a dix ans (US Open 2009).

La finale dames sera suivie de la finale du double messieurs, qui opposera les Français Jeremy Chardy/Fabrice Martin aux Allemands Kevin Krawietz/Andreas Mies.

Le programme de samedi

Court Philippe-Chatrier:

Simple messieurs (demi-finales)

12h00:

Fin de Novak Djokovic (Ser/N.1) – Dominic Thiem (Aut/N.4)

15h00:

Simple dames (finale):

Ashleigh Barty (Aus/N.8) – Marketa Vondrousova (Tch)

suivi de

Double messieurs (finale):

Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Fra) – Kevin Krawietz/Andreas Mies (All).

