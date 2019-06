Roland-Garros – Gauthier Onclin éliminé en demi-finales du double chez les juniors

Associé à l’Ouzbekh Sergey Fomin, Gauthier Onclin a été éliminé en demi-finales de l’épreuve du double garçons chez les juniors aux Internationaux de France à Roland-Garros vendredi. Le duo belgo-ouzbekh s’est incliné 6-3, 6-1 en 56 minutes face à la paire composée de l’Italien Flavio Cobolli et du Suisse Dominic Stephan Stricker.

Plus tôt dans la journée, Gauthier Onclin et Sergey Fomin avaient battu en quarts de finale l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz et l’Argentin Juan Bautista Torres 7-6 (7/0), 6-2 en 62 minutes de match.

Dans l’épreuve du simple, le Liégeois, 18 ans, 18e mondial chez les juniors, avait été éliminé au deuxième tour par l’Italien Lorzenzo Musetti (N.1/ITF 2).

Source: Belga