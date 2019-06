Les six mandataires de la Pro League au conseil d’administration de l’URBSFA

La Pro League a désigné vendredi les six représentants au conseil d’administration de la fédération belge de football (URBSFA) à partir de la saison prochaine. Bart Verhaeghe (Club Bruges), qui ne s’est pas représenté, en est le grand absent. La restructuration de l’URBSFA a entraîné un changement au sein du comité exécutif. Le conseil d’administration va maintenant définir les lignes stratégiques. La Pro League y aura six mandats: Mehdi Bayat (Charleroi), Mieke Declercq (Zulte Waregem), Joseph Allijns (Courtrai), Bruno Venanzi (Standard), Paul Van der Schueren (OH Louvain) et Michael Verschueren (Anderlecht). Luciano D’Onofrio (Antwerp) n’a pas été élu.

Les six noms doivent encore être ratifiés par l’assemblée générale de l’URBSFA le 22 juin prochain. Avec six des douze sièges, la Pro League détient la moitié des mandats d’administrateurs.

Van der Schueren a renoncé à son siège au conseil d’administration de la Pro League. Philippe Bormans (Union) prend sa place.

Source: Belga