La demi-finale Djokovic-Thiem ne se finira pas vendredi

La seconde demi-finale des Internationaux de France à Roland-Garros qui oppose le Serbe Novak Djokovic (N.1) à l’Autrichien Dominic Thiem (N.4) ne se finira pas vendredi, ont annoncé les organisateurs en début de soirée. Les deux joueurs en étaient à un set partout et Thiem menait 3 jeux à 1 dans le troisième lorsque la partie a été interrompue par la pluie. La rencontre avait déjà été perturbée une dizaine de minutes un peu plus tôt dans la partie. Les deux joueurs avaient bataillé jusque là durant 1 heure et 28 minutes. La pluie et les bourrasques se sont invitées sur le Central de Roland-Garros vendredi, perturbant le bon déroulement des rencontres.

« La direction du tournoi a le regret d’annoncer qu’en raison des conditions météorologiques défavorables, plus aucun match ne pourra être joué ce vendredi 7 juin à Roland-Garros. Les détenteurs de billets de la deuxième demi-finale Djokovic – Thiem seront intégralement remboursés par la Fédération française de tennis », ont communiqué les organisateurs.

Dans la première demi-finale, c’est plutôt la tornade Nadal qui a balayé Roger Federer. L’Espagnol a en effet dominé le Suisse, numéro 3 mondial, en trois sets pour décrocher une 12e fois sa place en finale des Internationaux de France qu’il a déjà remporté à 11 reprises. Rafaël Nadal s’est imposé 6-3, 6-4, 6-2 en 2 heures et 25 minutes.

Source: Belga