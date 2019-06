Elise Mertens sera 21e au classement WTA lundi en simple et 5e en double

Elise Mertens ne marchera pas sur les traces de Kim Clijsters à Roland Garros. Battue vendredi en demi-finale du double dames avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, la Limbourgeoise, 23 ans, n’accédera pas au rang de numéro 1 mondiale en double. Elle doit laisser cet honneur à la Française Kristina Mladenovic, 26 ans, qui l’a précisément vaincue 6-2, 6-1 sur le court Suzanne Lenglen avec la Hongroise Timea Babos vendredi. « Cela me touche, c’est juste grandiose », a confié Kristina Mladenovic, petite amie de l’Autrichien Dominic Thiem. « Je ne courais pas après. Avec Timea, on joue beaucoup moins que certaines paires. On ne vise que les grands titres et surtout à progresser en simple. C’est donc une très belle récompense. Entre les juniors, le mixte et le double dames, ce sera ma 4e finale à Roland-Garros. Je ne m’en lasse pas, c’est juste magnifique ».

Elise Mertens rentrera pour sa part dans le top 5, à la 5e place, le meilleur classement de sa carrière en double. En simple, en revanche, la numéro 1 belge sortira du top 20. Elle figurera au 21e rang après sa défaite 6-7 (3/7), 6-4 et 11-9 au troisième tour contre la Lettone Anastasija Sevastova, dans une rencontre où elle avait hérité pourtant de cinq balles de match.

David Goffin, le numéro 1 belge chez les messieurs, reculera également au classement ATP au lendemain de Roland Garros. Éliminé lui aussi au troisième tour, par le tenant du titre Rafael Nadal (ATP 2), à qui il a été le seul jusqu’à présent à prendre un set, le Liégeois, 28 ans, sortira pour la première fois du top 30 depuis le mois de septembre 2014. Il sera 33e lundi, ce qui signifie qu’il devra se battre pour être tête de série à Wimbledon.

Source: Belga