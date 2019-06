D’importantes rafales de vent attendues vendredi

D’importantes rafales de vent de 70 à 80 km/h voire plus sont attendues vendredi après-midi et en soirée, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Vendredi en matinée, il fera assez ensoleillé avec des voiles d’altitude. La nébulosité augmentera cependant depuis la frontière française et sera suivie de pluie dans le courant de l’après-midi. Des averses (orageuses) pourront se développer, surtout près des Pays-Bas. Le vent modéré de sud-est deviendra modéré à assez fort et virera au sud à sud-ouest. Dans l’après-midi et en soirée, des rafales de 70 à 80 km/h voire plus sont possibles. Le mercure oscillera entre 21 et 25 degrés.

Par la suite, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. Durant la nuit, de la pluie sera à nouveau possible surtout sur l’extrême ouest. Ailleurs, quelques averses pourront se développer. Le vent augmentera encore et deviendra assez fort à fort de sud ou sud-sud-ouest avec des rafales de 70 km/h ou plus. Les minima se situeront entre 9 et 13 degrés.

Samedi, le temps deviendra très venteux avec quelques pluies. En soirée, le temps sera sec et moins venteux, avec des maxima autour de 18 à 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort avec des rafales de 70-80 km/h, voire même très fort en bord de mer avec des rafales jusqu’à 90 km/h.

Dimanche et en début de semaine prochaine, le temps sera légèrement variable, avec des maxima proches de 20 degrés.

Source: Belga