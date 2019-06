Un tour à la Werchter Boutique

La plus grande fête d’anniversaire de cet été sera organisée à Werchter Boutique! L’affiche du festival compte en effet pas moins de trois groupes connus qui célèbrent une étape importante dans leur carrière: Fleetwood Mac, Snow Patrol et Triggerfinger. Sortez les guirlandes et les confettis du placard!

Le 8 juin prochain, la prairie de Werchter s’égaiera des couleurs vives des cotillons pour une édition spéciale de Werchter Boutique. Attention, ce n’est pas le festival qui sera à l’honneur, mais sa scène verra se produire des groupes qui ont quelque chose de mémorable à fêter cette année!

Un cinquantenaire

La tête d’affiche de cette année est Fleetwood Mac. Le légendaire groupe de rock américain existe depuis 50 ans et couronne cette prestation avec une tournée internationale. Ses membres fouleront donc aussi l’herbe de Werchter, où ils raviront le public avec des classiques comme « Go Your Own Way » et « Dreams ».

Le deuxième groupe jubilaire est Snow Patrol. Les Écossais peuvent placer 25 bougies sur leur gâteau d’anniversaire. Après une pause de 6 ans, ces messieurs ont sorti un album intitulé « Wildness » en 2018. La recette du succès de Snow Patrol y est inchangée: de la pop rock de tout premier ordre, comme leurs hits « Chasing Cars », « Shut Your Eyes » et « Take Back The City ». Hydratez votre gorge et rejoignez le Grand Chœur de Werchter!

Des amis et les premières moules

Pour les derniers fêtards, Triggerfinger, Werchter Boutique a mis sur pied quelque chose de spécial. Leur rock puissant conquiert depuis 20 ans déjà les salles du pays et à l’étranger et c’est la raison pour laquelle le trio a le droit d’inviter quelques amis pour une fête exclusive sur la scène de Werchter.

Henny Vrienten (Doe Maar) et Fenne Kuppens (Whispering Sons) seront d’ores et déjà de la partie. Le restant de l’affiche est complété par trois pointures: The Pretenders, Arsenal et Novastar. Trois groupes qui ont l’oreille pour des titres entraînants et une réputation en live à faire pâlir.

Werchter Boutique est une fête familiale et cela se traduit aussi dans la diversité des échoppes de nourriture, qui toutes ensemble tiennent plus du vaste buffet d’hôtel. Les affamés pourront lors de cette édition se régaler de saladas saines, d’huîtres, de délicieuses pâtes, de plats asiatiques, de hamburgers, de pistolets garnis, des premières moules, de wraps, de mets au wok, de smoothies bons pour la santé, de fruits, etc. L’offre est aussi végétarienne et sans gluten, donc votre estomac n’a aucune raison d’être dans vos talons!

En pratique

Où? Festivalpark, Haachtsesteenweg, Werchter

Quand? Samedi 8 juin

Accès: Werchter Boutique prévoit plusieurs parkings pour vélos où vous pourrez laisser votre petite reine. Des Park & Bike-parkings ont également été aménagés, où vous pourrez abandonner gratuitement votre véhicule avant de rallier le site à vélo.

Tickets: Un ticket pour Werchter Boutique coûte 92 €. Le prix du ticket en édition limitée « Golden Circle » s’élève à 150 € et vous permet de vous installer juste devant la scène lors du concert de Fleetwood Mac.

Xavier Vuylsteke de Laps