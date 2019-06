L’eau du robinet devient rose fluo mais les habitants sont invités à ne pas s’inquiéter

Aux Etats-Unis, les habitants de Coal Grove ont eu une drôle de surprise en se réveillant. L’eau du robinet était devenue rose fluo.

Cette semaine, des centaines d’habitants du village de Coal Grove, dans l’Etat américain de l’Ohio, se sont réveillés avec une étonnante surprise. L’eau qui coulait de leurs robinets était devenue rose fluo. De la chasse d’eau des toilettes jusqu’à l’eau du robinet pour se laver les dents, tout était devenu rose.

No, it's not special effects. The water in Coal Grove, Ohio turned purple overnight. https://t.co/ELnpe8FXEg pic.twitter.com/EXlpcj7ytb — WTTE FOX 28 (@fox28columbus) June 5, 2019

Un danger pour … les vêtements

Rapidement, des habitants ont partagé ce phénomène sur les réseaux sociaux. Les autorités ont rassuré la population en indiquant qu’ils ne devaient pas s’en faire et que cette coloration n’était pas dangereuse par la santé. Le seul risque était pour … les vêtements. En effet, les habitants qui ont décidé de lancer une lessive à ce moment-là risquent de s’en souvenir longtemps.

Une défaillance de l’usine de traitement

Pour la petite histoire, ce changement de couleur a été provoqué par une pompe défectueuse dans l’usine de filtration qui a libéré une quantité anormalement élevée de permanganate de sodium.

L’exploitant de l’usine de traitement des eaux à l’origine de cet incident avait même déclaré que les habitants pouvaient boire l’eau rose sans problème. « Une fois que le permanganate de sodium est dilué dans l’eau, il n’y a aucun danger », avait-il souligné pour tenter de rassurer la population.

Folks in a West Virginia woke up with BRIGHT PURPLE water running out of their faucets & in their toilets. An official at Coal Grove's water treatment plant says it was 'perfectly safe' to drink, once it's diluted. pic.twitter.com/qcXG0X4K3q — FOX26 News (@KMPHFOX26) June 4, 2019