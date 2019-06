Google veut vous aider à trouver un emploi

Google se lance dans un nouveau domaine : l’aide à la recherche d’emploi. Le géant américain lance aujourd’hui en France un outil qui centralise les offres d’emploi de différents sites et plateformes.

Si vous avez déjà recherché un emploi sur Internet, vous connaissez sans doute la complexité de cette tâche. Entre la dizaine de sites disponibles, LinkedIn et les institutions officielles, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et une simple recherche peut parfois demander des heures. Partant de ce constant, en 2017, Google a lancé aux Etats-Unis un outil dédié à la recherche d’emploi.

Cette fonctionnalité a déjà été étendue au Canada, au Royaume-Uni, à l’Espagne et plus récemment à l’Allemagne. Ce vendredi 7 juin, cette technologie qui a pour vocation de faciliter l’accès des internautes aux offres d’emploi débarque en France.

Un nouvel encadré apparaît dans Google

Concrètement, lorsqu’un utilisateur réalise une recherche sur Google avec le terme “emploi” ou des termes similaires, un encadré apparaît dans les résultats. Il peut alors affiner sa recherche en fonction du lieu ou du type de contrat souhaité, enregistrer une offre ou encore postuler en un clic. « Cette expérience de recherche enrichie évite les redondances de sites, la duplication d’une même offre, la présentation d’offres expirées ou encore les problèmes de vitesse de chargement », détaille Google.

Un impact sur les offres

Depuis son lancement, cette nouvelle fonctionnalité semble porter ses fruits. « Dans les pays où cette fonctionnalité a été lancée, les sites d’offres d’emploi ont pu constater un impact positif net en termes de taux de rebond et de taux de conversion : les visiteurs passent plus longtemps sur les offres d’emploi et sont plus nombreux à postuler », indique Google.

Bientôt en Belgique ?

Ce 7 juin, la France rejoint le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne mais cette fonctionnalité n’est pas encore disponible en Belgique. Cependant, cela ne pourrait être qu’une question de temps. En effet, Google a pour ambition de déployer progressivement cette fonctionnalité dans pas moins de 120 pays.