Comment YouTube est devenu une porte d’entrée pour les pédophiles

C’est un phénomène inquiétant qui semble être hors de contrôle. YouTube est devenu un terrain de jeu pour les pédophilies, bien aidés par les algorithmes de la plateforme

YouTube est devenu un repère pour les pédophiles du monde entier. Christiane, une mère de famille brésilienne, a pu en faire l’horrible expérience. Un jour, elle a publié sur YouTube une vidéo anodine de sa fille de 10 ans et d’une amie à elle jouant dans la piscine du jardin. « Cette vidéo était innocente, ce n’était rien de spécial », a raconté la maman aux journalistes du New York Times.

Après quelques jours, la vidéo des deux fillettes en bikini avait déjà été vue plusieurs milliers de fois. Peu de temps après, la séquence avait atteint les 400.000 vues. Christiane a alors compris que quelque chose ne tournait pas rond. « J’ai été effrayée par le nombre de vues », a déclaré la maman.

Des vidéos d’enfants qui font des millions de vues

Et si vous pensez qu’il s’agit d’un cas exceptionnel, sachez que ça ne l’est pas. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. En février dernier, une enquête de Wired UK tirait la sonnette d’alarme. « Des vidéos d’enfants montrant leurs fesses, leurs sous-vêtements et leurs parties génitales font des millions de vue sur YouTube», constatait le journaliste.

Non seulement, les prédateurs sexuels ont un accès facile à des milliers de vidéos d’enfants mais en plus ils se les partagent, ils les commentent librement et ils tentent d’entrer en contact avec les enfants qui les postent.

Des algorithmes qui proposent toujours plus de vidéos aux pédophiles

YouTube, la plateforme de Google, est également pointée du doigt. En effet, ses algorithmes de recommandation se basent sur les vidéos vues et commentées par les utilisateurs et suggèrent encore plus de contenu de ce type. YouTube a déjà indiqué qu’il prenait le phénomène très au sérieux et que la plateforme avait pris les mesures nécessaires, notamment en désactivant les commentaires sur certaines de ces vidéos.

Néanmoins, l’enquête du New York Times montre qu’elles ont en réalité eu peu d’impact et que les pédophiles continuaient à avoir accès à toujours plus de vidéos mettant en scène des enfants.

En attendant que Google prenne de réelles mesures pour endiguer ce phénomène, réfléchissez-y à deux fois avant de publier des vidéos, même anodines, de vos enfants sur YouTube.