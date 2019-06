Ligue des Nations de volley (dames) – Nouvel exploit des Yellow Tigers face à la Serbie, numéro 1 mondiale, championne du monde

La Belgique s’est imposée face à la Serbie 3 sets 0 pour son 9e match de la Ligue des Nations de volley féminin, jeudi au Lange Munte de Courtrai. Les Yellow Tigers, battues la veille par la Pologne (FIVB 26), ont réussi un nouvel exploit en défaisant les championnes du monde et numéro 1 mondiales 25-21, 25-21 et 25-14. L’équipe nationale belge (FIVB 19) s’était en effet imposée déjà de façon probante face à la Russie, 5e nation mondiale, mardi, 3 sets à 0.

Les joueuses de Gert Vande Broek ont confirmé leurs bonnes dispositions et engrangent un 5e succès avec Herbots auteur de 24 points, Van Gestel (12), Janssens (8), Grobelna (6), Sobolska (3), Van De Vyver (3), Stragier (1), Guilliams et Valkenborg au libero puis Goliat (4) et Van Avermaet (2).

Dans l’autre rencontre de la soirée, la Pologne a battu la Russie 3 sets à deux pour conquérir sa 7e victoire de la saison et conforter sa place dans le top 5 après 9 journées.

Au classement provisoire, la Belgique pointe à la 9e place, sur seize nations, avec 14 points grâce à 5 victoires pour quatre défaites et se rapproche de la Serbie (8e avec 15 points) et du Japon (7e avec 15 points). Les Etats-Unis sont seuls en tête avec 21 points en 8 rencontres.

Lors des deux premières semaines de compétition, la Belgique avait été battue par les Etats-Unis (FIVB 3, 0-3), le champion en titre, la Corée du Sud (FIVB 9, 0-3) et la Chine (FIVB 2, 0-3) mais s’est imposée contre la Bulgarie (FIVB 16, 3-2), le Japon (FIVB 6, 3-1) et la Thaïlande (FIVB 14, 3-0).

Lors de la quatrième semaine de jeu (11-13 juin), les Yellow Tigers se rendront en Allemagne et rencontreront à Stuttgart les Allemandes (FIVB 15), les Néerlandaises (FIVB 7) et les Dominicaines (FIVB 10).

La cinquième et dernière semaine de jeu (18-20 juin) se déroulera en Turquie, avec des duels à Ankara contre les Turques (FIVB 12), les Italiennes (FIVB 8) et les Brésiliennes (FIVB 4).

Douze équipes de base sont assurées d’une place à long terme dans cette compétition. Quatre équipes sont des Challengers: la Bulgarie, la Belgique, la Pologne et la République dominicaine. La dernière parmi celles-ci est reléguée. Pour les Yellow Tigers, il est important de devancer au moins un de ces pays après cinq semaines d’intense compétition afin de conserver sa place parmi l’élite du volley mondial.

L’an dernier, elles avaient réussi à s’assurer une treizième place (4 victoires-11 défaites).

Le tour final à six équipes se déroulera à Nanjing, en Chine, tout comme l’année dernière. En 2018, les Etats-Unis s’étaient imposés en finale 3-2 face à la Turquie.

