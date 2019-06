Les informateurs rencontrent vendredi une série d’acteurs du logement et de la mobilité

Les trois informateurs bruxellois, Laurette Onkelinx (PS) et Rudi Vervoort (PS) ainsi que Elke Van den Brandt (Groen), ont achevé jeudi après-midi leurs rencontres avec les représentants des partenaires sociaux de la Région-capitale, dans le cadre des démarches visant la formation du futur gouvernement bruxellois. Vendredi, ils entendront une série d’associations et acteurs publics des secteurs du logement, le matin, et de la mobilité, l’après-midi.

Ils entreront ainsi en dialogue, à partir de 10h00 avec le Syndicat des Locataires, à 10h30 avec la Plateforme Logement, à 11h00, avec le Syndicat des propriétaires et à 11h30, avec la Fédération des Agences immobilières sociales (AIS).

Sont attendus l’après-midi au siège du gouvernement bruxellois, les représentants de la STIB à 14h00, ceux de la SNCB et d’Infrabel à 14h30, du Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes quotidiens (Gracq) et du Fietsersbond à 15h00 et de Brussels for zero à 15h30.

Ces rencontres auront lieu au BIP, le siège du gouvernement bruxellois, situé 11, Place Royale, à 1000 Bruxelles.

