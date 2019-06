Les Belges à l’étranger: « Chelsea et le Real ont un accord au sujet d’Eden Hazard »

Selon plusieurs médias et journalistes proche de Chelsea, Eden Hazard est sur le point de rejoindre le Real Madrid. Le capitaine des Diables Rouges, qui a encore un an de contrat, quitterait donc la capitale anglaise pour l’espagnole pour un montant estimé à 100 millions d’euros. Ce transfert ferait d’Eden Hazard le joueur belge le plus cher de l’histoire après le passage de Romelu Lukaku entre Everton et Manchester United pour 88,5 millions d’euros. Selon ESPN, le montant du transfert pourrait grimper jusqu’à 130 millions de livres (146,77 millions d’euros) avec primes et bonus. Arrivé chez les Blues à l’été 2012 en provenance de Lille, Hazard n’a jamais caché son amour pour la Maison Blanche et Zinédine Zidane, son idole de jeunesse, revenu à la tête de l’équipe depuis quelques mois. Le président du Real Florentino Perez a d’ailleurs déjà répété à l’envi son désir d’attirer le Belge au stade Santiago-Bernabéu.

En sept saisons à Stamford Bridge, le Brainois de 28 ans aura remporté deux Premier League, une FA Cup, une League Cup et deux Europa League. C’est précisément en finale de la dernière Europa League que le N.10 aura joué son ultime rencontre, marquant deux buts contre Arsenal. Il aura joué 352 duels sous le maillot de Chelsea, marquant 110 buts et délivrant 92 assists.

Eden Hazard, actuellement à Tubize avec l’équipe nationale pour préparer les matches de qualification pour l’Euro 2020 contre le Kazakhstan et l’Ecosse, serait le deuxième transfert entrant du Real après le Serbe Luka Jovic, acheté pour 60 millions à Francfort.

Source: Belga