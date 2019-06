L’école fondamentale de la Providence à Saint-Servais labellisée « Ecole de Paix »

L’école fondamentale libre de la Providence à Saint-Servais (Namur) a reçu jeudi le label « Ecole de Paix » décerné par l’ASBL Education Globale et Développement. L’établissement a suivi le programme proposé par l’association depuis le début de l’année scolaire. Un animateur y est ainsi venu une fois par semaine pour sensibibiliser durant une heure les élèves de chaque classe à la Paix, aux valeurs et à la citoyenneté.

« Toutes les classes ont été impliquées et l’équipe pédagogique s’est beaucoup investie », a expliqué Christine Jaminon, directrice de l’ASBL Education Globale et Développement. « Ce label a aussi pour but de les encourager à continuer dans cette direction. »

« Cela récompense 10 mois de travail », a réagi Denis Brosteau, directeur de l’établissement. « Au-delà, nous sommes très satisfaits des résultats de la sensibilisation qui a été effectuée. » « Comme quand on plante une graine, il faut parfois patienter pour qu’elle germe, mais nous avons vu des effets très bénéfiques chez beaucoup d’élèves », a-t-il ajouté.

L’école de Saint-Servais est la 4e à recevoir le label depuis son lancement en 2017. C’est par ailleurs la première dans la province de Namur. Le programme « Ecoles de Paix » a lui été lancé en 2005 et était cette année suivi par près de 2.000 élèves de maternelles et primaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.

