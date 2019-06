Le coach de Delfine Persoon demande à la WBC une revanche contre Taylor

Filiep Tampere, l’entraîneur de Delfine Persoon, a introduit une plainte à la World Boxing Council (WBC) contre le résultat controversé qui a soldé le combat de Delfine Persoon face à l’Irlandaise Katie Taylor la semaine dernière à New York. A la surprise générale, c’est Taylor qui a été déclarée vainqueur aux points, unifiant ainsi les titres WBA, IBF, WBO et WBC des poids légers. Il espère que la fédération internationale organisera rapidement une revanche. Tampere suit donc l’exemple de la fédération belge, qui a elle aussi porté plainte auprès des quatre fédérations internationales de boxe. Dans une lettre adressée à la WBC et visible sur la page Facebook de la boxeuse, Tampere qualifie le résultat du combat de ‘scandaleux’. « Il n’est pas correct du tout, Katie Taylor n’a certainement pas gagné ce combat. Quand vous écoutez les connaisseurs de boxe (Carl Frampton, Carl Froch, David Haye, ESPN), ils disent aussi que le résultat est erroné et que Delfine aurait dû l’emporter ».

« Fidèle à la WBC depuis plus de dix ans », Tampere s’est dit également déçu de ne voir aucun arbitre de la WBC au combat. Le coach a ajouté que l’issue de ce match était « une honte pour le monde de la boxe » et espère que la WBC « envisagera de soutenir Delfine dans cette affaire ».

Source: Belga