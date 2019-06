Crise au Soudan: « Pas plus de 46 morts », disent les autorités dans un premier bilan

La répression contre le mouvement de contestation cette semaine au Soudan n’a pas fait « plus de 46 morts », a affirmé jeudi le gouvernement dans un premier bilan, rejetant les chiffres divulguées jusque-là par un comité proche des manifestants, a rapporté l’agence officielle Suna. Le ministère de la Santé « a démenti (…) que le nombre de morts lors des récents événements ait atteint 100, et assure que le chiffre n’a pas dépassé 46 », a rapporté Suna. Selon le comité de médecins proche des manifestants, 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées depuis lundi, date de la brutale dispersion d’un sit-in à Khartoum.

source: Belga