Un couvreur avale une pièce de monnaie et finit à l’hôpital après un tour qui a mal tourné

Le tour de passe-passe de ce couvreur de 22 ans n’était visiblement pas au point ! Après avoir avalé une pièce de 1£, il a terminé à l’hôpital.



Espérons qu’après avoir vécu une telle mésaventure, Greig Irvine retienne la leçon ! Ce jeune couvreur partageait un moment entre amis lorsque son tour- qu’il avait pourtant déjà exécuté plusieurs fois auparavant- a mal tourné, rapportent nos confrères de Metro UK.



Normalement, Greig avale la pièce qui passe directement à travers son corps. Mais cette fois, elle est restée coincée au niveau de sa poitrine. Le couvreur a dû rester deux jours à l’hôpital car il ne pouvait plus rien manger. Les médecins sont finalement parvenus à enlever la pièce à l’aide d’un tube qu’ils lui ont mis dans la gorge.

« Je pensais que ce serait amusant »

« Quand je sors, je suis un peu farceur », a déclaré Greig. « J’étais à une fête à la maison et j’ai pensé qu’il serait amusant d’avaler une pièce de monnaie. Elle est restée coincée mais je pouvais encore respirer. Je voulais juste me rendre malade pour pouvoir la faire sortir. C’était bizarre parce que ça se déroulait toujours comme prévu d’habitude, elle ressort dans les toilettes plus tard. Je pouvais la sentir dans ma poitrine mais je continuais à boire », explique le jeune homme.





« Stupide »

« Je suis rentré à la maison dimanche matin et je ne voulais tout simplement pas dormir, je pensais que j’allais m’étouffer dans mon sommeil et que personne ne serait là pour me réanimer. J’ai fini par aller aux urgences dimanche et j’y ai passé deux jours. Je me sentais tellement coupable parce qu’il y avait des gens là-bas qui avaient besoin d’aide plutôt que de ma stupidité », explique encore Greig.

Après cet épisode quelque peu traumatisant, Greig a décidé qu’il n’exécuterait plus son tour : « J’ai commencé à le faire en mai dernier. Mais je ne le referai pas, j’ai pensé que j’allais mourir. Mon père pense que je suis un idiot, ils me traitent de garçon stupide ».