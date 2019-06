Le marché de la cocaïne se « ubérise »

La disponibilité de la cocaïne en Europe continue de s’accroître, comme en attestent les niveaux records de saisies de cette drogue pour laquelle le port d’Anvers est l’une des principales portes d’entrée, ressort-il du rapport annuel de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Plus de 104.000 saisies de cocaïne ont été signalées dans l’UE en 2017 (contre 98.000 en 2016), pour un total de 140,4 tonnes, soit environ le double de la quantité saisie en 2016 (70,9 tonnes).

La Belgique, avec 45 tonnes saisies en 2017, arrive en tête des pays d’Europe, devant l’Espagne (41 tonnes), la France (17,5 tonnes) et les Pays-Bas (14,6 tonnes).

« La cocaïne entre en Europe par de nombreux itinéraires et des moyens variés, mais la croissance du trafic de gros volumes dans des conteneurs de transport maritime constitue un défi majeur », expose l’agence européenne sur les drogues.

« Les niveaux estimés de pureté de la cocaïne vendue au détail sont les plus élevés qui aient été observés au cours de la décennie, ce qui tend également à indiquer une disponibilité accrue de cette drogue », ajoute l’agence.

Anvers et Amsterdam, mais aussi Bristol ou Barcelone, figurent parmi les villes d’Europe où sont décelées les plus grandes quantités de résidus de cocaïne dans leurs eaux usées.

Via le darknet et les médias sociaux

Le trafic de cocaïne apparaît en outre de plus en plus concurrentiel, avec des groupes de petite taille et des individus qui se servent de plus en plus des médias sociaux, des marchés du ‘darknet’ et des techniques de chiffrement.

« Sur le marché de la cocaïne, l’esprit d’entreprise se manifeste au travers de méthodes de distribution innovantes: des ’centres d’appel’ emploient des coursiers qui assurent une livraison rapide et flexible. Ces méthodes, reflets d’une possible ’ubérisation’ du commerce de la cocaïne, illustrent le caractère compétitif du m »arché, au sein duquel les revendeurs rivalisent en proposant des services allant au-delà du produit proprement dit », analyse l’Observatoire.

Quant à l’héroïne, la quantité saisie dans l’UE a augmenté de plus d’une tonne en 2017 pour atteindre 5,4 tonnes. Une préoccupation croissante concerne les opioïdes de synthèse, dont onze nouveaux types ont été détectés en Europe en 2018.

Le cannabis, lui, est désormais la substance que les nouveaux patients admis dans les services spécialisés de traitement pour usage de drogues citent le plus souvent comme raison principale de leur prise de contact.

Un pic pour la MDMA

Concernant les drogues de synthèse, 21 laboratoires de MDMA -le principe actif de l’ecstasy- ont été démantelés dans l’UE, contre 11 en 2016, tous aux Pays-Bas. Un déversement de produits chimiques suggérant la production de MDMA a été signalé en Belgique.

Les dernières données montrent que la teneur en MDMA des comprimés d’ecstasy a atteint un pic décennal en 2017, avec une estimation de 6,6 millions de comprimés de MDMA saisis dans l’UE, soit le chiffre le plus élevé depuis 2007.

Les données disponibles indiquent également que la production d’amphétamine se concentre principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne ainsi que, dans une moindre mesure, dans les États baltes et en Allemagne.

« Nous avons besoin d’une approche plus coordonnée qui aborde à la fois l’offre et la demande », a réagi le commissaire européen aux Affaires intérieures, Dimitri Avramopoulos.

« Nos efforts portent leurs fruits via nos nouvelles règles d’interdiction des substances psychoactives et notre coopération renforcée avec des partenaires internationaux. Mais nous devons également nous pencher sur le marché digital des drogues », a-t-il ajouté, en insistant sur la nécessaire coordination des niveaux national, européen et international.