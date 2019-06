Le geste très déplacé d’un enseignant envers un élève autiste

La fête de fin d’année du collège de Gary, dans l’état américain d’Indiana, a bien mal tourné. Un enseignant a remis un trophée de « garçon le plus pénible » à un élève autiste non verbal âgé d’à peine 11 ans.

La scène a été rapportée par le père de l’enfant, qui a assisté à la scène et n’avait pas été prévenu à l’avance. Scandalisé, il a décidé de quitter la fête sur le champ. Il a alors été rattrapé par l’enseignant fautif. Il a expliqué avoir voulu faire une blague, et que son geste n’avait rien de méchant. Juste avant, d’autres élèves avaient reçu des titres positifs, comme « élève le plus drôle », ou « qui a le plus progressé ».

L’enfant n’a pas compris le geste, au grand soulagement de ses parents. Ils se sont toutefois plaints auprès du district scolaire, qui a présenté ses excuses. L’enseignant « sera sanctionné », a promis la direction, sans toutefois en dire plus. « Nous reconnaissons l’impact potentiel qu’une telle expérience peut avoir sur le bien-être mental d’un enfant, sur sa confiance en soi et sur son niveau de confort dans un environnement d’apprentissage », assure un responsable de l’école.

Les parents avaient déjà prévu déménager dans le courant de l’été, et l’enfant changera donc d’école.