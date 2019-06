Les solutions pour se souvenir de tout

Pas toujours évident de ne rien oublier lorsque l’on a des vies trépidantes comme les nôtres. Il existe des solutions pour booster sa mémoire. Toujours bon à savoir alors que les examens approchent.

Visualiser

65% de la population s’appuie sur une mémoire visuelle. Cela veut dire que le cerveau de ces individus emmagasine mieux les informations si elles sont associées à une image. Si vous avez un RDV à 20h, vous pouvez écrire cet horaire sur un morceau de papier, le regarder, et fixer l’image dans votre cerveau. Une autre solution est de repenser à un 20 qui vous a marqué (par exemple, une copie scolaire avec un 20/20).

La méthode Boulanger-boulanger

Une expérience psychologique en dit long sur notre façon de mémoriser les informations. Des individus ont été séparés en deux groupes, auquel on a soumis la photo d’un individu. Aux uns, on a dit qu’il s’appelait M. Boulanger, aux autres, on a dit qu’il était boulanger. Les personnes du second groupe ont mieux retenu l’information. Cela s’explique par le fait que lorsque l’on rencontre un boulanger, on associe d’autres images à cette personne (de la farine, de la pâte, du pain sortant du four…). L’expérience montre combien il est utile d’associer des images, ou même une histoire, à l’élément que l’on veut retenir.

Faire une sieste

Vous avez bien lu: rien de tel pour mieux mémoriser une information que de dormir! La Nasa étudie de près le fonctionnement du cerveau humain, en vue de mieux comprendre les réactions des astronautes. Elle a observé, grâce à des IRM, que l’activité du cerveau tout au long de la journée est plus importante chez les personnes prenant le temps de dormir. N’ayez donc aucun scrupule au moment de prendre une pause et piquer du nez quelques minutes. Certaines entreprises, ont bien compris l’importance de la sieste, et offrent un espace de repos à leurs travailleurs (Thalys, par exemple).

Consommer des Oméga-3

Certains y verront une forme de dopage. Les acides gras Oméga-3 (que l’on trouve dans le saumon, les noix, le chou…), ont un effet très positif sur la mémoire. Ils peuvent être consommés sous forme de compléments alimentaires. Mais il est généralement meilleur pour la santé de se tourner vers une alimentation qui les inclut naturellement.

Être attentif

Pour doper naturellement sa mémoire, rien de tel que de rester attentif. «Quand nous ne sommes pas assez attentifs, les souvenirs que nous créons ne sont pas très fiables, et nous avons des difficultés à restituer l’information par la suite», constate Zaldy Tan, directeur de la clinique des troubles de la mémoire du centre médical Beth Israel Deaconess.

Mais calmer toutes les pensées qui nous passent par la tête n’a rien d’évident. Plusieurs études ont montré que la méditation améliore les capacités de concentration. Une autre astuce aide à se concentrer sur le moment présent: ne pas consulter sans cesse son téléphone portable. Pour ne pas être tenté, une solution est de couper les notifications.

Mettre des étiquettes

Étiquetez les gens que vous rencontrez, littéralement. L’ancien président des États-Unis, Franklin Roosevelt, utilisait cette méthode. Quand il rencontrait quelqu’un, il visualisait mentalement son nom écrit sur son front. Cela lui permettait de retenir avec efficacité à qui il avait à faire. Des études complémentaires estiment que la technique serait encore plus efficace en imaginant ce nom écrit dans votre couleur préférée.

Bougez!

Faire du sport augmente le débit sanguin dans le cerveau. Selon des recherches menées par l’Institut de technologie de Géorgie, 20 minutes d’activité physique améliorent la mémoire de 10%. La course à pied serait ainsi aussi efficace que tenter de se remémorer des chiffres. À chacun de choisir la solution qui lui convient le mieux.