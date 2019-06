Le « vacuum challenge », nouveau défi dangereux des internautes

Un nouveau défi est en train d’inonder les réseaux sociaux. Il s’agit du « vacuum challenge » qui consiste à s’asseoir dans un grand sac poubelle et de vider l’air avec un aspirateur.

Ce « défi de l’aspirateur » a vu le jour il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. On peut y voir de nombreuses photos et vidéos de personnes en train de se « faire aspirer ». Et les participants trouvent visiblement ça hilarant !

Un manque d’oxygène

Mais ce nouveau défi n’est pas sans risque pour la santé. Surtout que beaucoup de jeunes enfants y prennent part. Les participants se retrouvent « coincés » dans du plastique et risquent l’étouffement si leur cou reste serré trop longtemps. Le fait d’avoir le corps totalement enveloppé peut aussi provoquer un manque d’oxygène.

Ce nouveau challenge fait penser à une pratique SM qui consiste à se faire enfermer dans une combinaison en latex et de ne respirer que par un petit tuyau.