Le combat d’un retraité contre le bruit dans la ville qui ne dort jamais

Un retraité new-yorkais a poursuivi plusieurs sociétés de sa ville pour tapage nocturne. Il a remporté ses procès, malgré la réputation de la ville «qui ne dort jamais».

Lutter contre le bruit à New York, est-ce possible? Un retraité de la ville a en tout cas pensé que le combat pour le silence valait la peine d’être mené. Il n’en pouvait plus des nuisances sonores. Tout a commencé avec des travaux de construction pendant la nuit dans un immeuble de son voisinage. «Ils avaient 20 camions de ciment qui passaient au ralenti à 3 h du matin et une bétonnière, c’était très bruyant», explique Mike Edison. «Les employés hurlaient dans la rue. Ils étaient plus bruyants que mon réveil.»

Il leur a demandé de faire moins de bruit, mais n’a pas obtenu satisfaction. Il a fini par porter plainte contre le promoteur, l’entreprise de construction et même la banque finançant le projet. Devant le tribunal, il a expliqué que la ville ne doit pas être bruyante quand les gens essayent de dormir. Le juge lui a donné raison, et de nombreux voisins ont salué son initiative.

Le dédommagement obtenu a été reversé à des œuvres caritatives.