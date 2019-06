Un constructeur auto va proposer des leçons de conduite dès… 10 ans

Le constructeur Citroën annonce le lancement d’un tout nouveau programme d’apprentissage de la conduite à destination des enfants, dès 10 ans. Baptisé Young Driver by Citroën, il doit permettre aux (très) jeunes conducteurs de s’initier à la conduite au volant d’un véhicule auto-école, sur circuit et au côté d’un moniteur certifié.

Dans un centre d’apprentissage éphémère, véritable circuit fermé avec feux et panneaux de circulation, chaque enfant pourra acquérir les bons gestes, qu’il s’agisse de régler son siège et les rétroviseurs, de passer les vitesses, de se garer, etc. Les leçons de conduite dureront de 30 à 60 minutes, à partir de 39,99 € la session. Chaque participant devra avoir au moins 10 ans et mesurer au minimum 1,42m.

S’il s’agit d’une première en France, ce concept reprend une formule déjà bien installée au Royaume-Uni, avec plus de 700.000 leçons déjà dispensées.