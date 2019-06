Trump est sûr que le problème posé par le Brexit pour le « mur » en Irlande sera réglé

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi au Premier ministre irlandais Leo Varadkar que le problème posé par le Brexit pour « (son) mur, (sa) frontière » finirait par trouver une issue positive, à son arrivée en Irlande pour une courte visite. La frontière entre la république d’Irlande et la province britannique d’Irlande du Nord est actuellement ouverte à la circulation des biens et des personnes, les deux pays étant membres de l’UE, mais Dublin craint que la sortie de l’UE des Britanniques, programmée pour le 31 octobre, n’entraîne le retour d’une frontière physique.

« Je pense que tout va très bien se passer, et aussi pour vous avec votre mur, votre frontière. Je veux dire, nous sommes dans une situation délicate avec la frontière aux États-Unis, et vous aussi. Mais j’ai entendu dire que ça va très bien se passer ici », a déclaré à la presse le milliardaire républicain, au côté de Leo Varadkar.

Ce à quoi le dirigeant irlandais a immédiatement répondu: « Je pense qu’il y a une chose que nous voulons éviter, bien sûr, c’est un mur ou une frontière ».

« Oui, je pense que c’est ce que vous voulez. La façon dont ça marche actuellement est bonne », a enchaîné Donald Trump, qui a également estimé que le Brexit se passerait « bien » pour l’Irlande.

Le président américain est arrivé mercredi après-midi en Irlande, au terme d’une visite d’Etat de trois jours au Royaume-Uni, qu’il a conclue en participant aux célébrations du 75e anniversaire du Débarquement à Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre.

Donald Trump devait rejoindre ensuite son complexe hôtelier dédié au golf à Doonbeg, sur la côte ouest du pays. Il sera jeudi en France pour la suite des commémorations du « Jour J ».

source: Belga