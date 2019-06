Tour du Luxembourg – Le Français Christophe Laporte vainqueur du prologue

Christophe Laporte (Cofidis) s’est montré le plus véloce lors du prologue du Tour du Luxembourg (2.HC), mercredi dans les rues de la capitale grand-ducale. Le Français, grâce à un temps de 3:13.96, a devancé, au terme des 2.100 mètres au programme, l’Allemand Marcel Meisen (Corendon-Circus) pour 16 centièmes. Le Belge Piet Allegaert (Sport Vlaanderen – Baloise) a terminé 3e à 0.67 de Laporte. Avec Aimé De Gendt (Wanty-Gobert) 5e et Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) 10e, deux Belges figurent encore dans le top-10 de ce prologue qui a emprunté la montée pavée du Breedewee, longue de 350 mètres à 15 % de moyenne.

« C’était le but de remporter une étape dans cette course et j’y parviens dès le prologue », a rigolé le Français, vainqueur pour la 4e fois en 2019 et qui compte bien défendre son maillot jaune de leader le plus longtemps possible.

Jeudi, la première étape verra le peloton relier Luxembourg à Hautcharage sur la distance de 191,3 kilomètres. Trois côtes répertoriées seront au programme, toutes lors de la première moitié de l’étape.

Ce 79e Tour du Luxembourg, remporté en 2018 par l’Italien Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert), se ponctuera dimanche à Luxembourg.

Source: Belga