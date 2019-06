Roland-Garros – Gérard espère gagner son premier match à Paris: « Jouer Reid comme un droitier »

Joachim Gérard (ITF 4) s’apprête à participer pour la quatrième de fois de sa carrière à Roland-Garros, ce jeudi, dans l’épreuve en fauteuil roulant. Le Brabançon, 30 ans, affrontera au premier tour, en dernier match sur le court N.9, le Britannique Gordon Reid (ITF 8), 27 ans, médaillé d’or aux Jeux Paralympiques à Rio en 2016. « Je pense que c’est un bon tirage », a-t-il dit à Belga mercredi soir au terme d’une journée gâchée par la pluie. « Je suis en tout cas content d’avoir évité les deux premières têtes de série, car le Japonais Kunieda et l’Argentin Fernandez ont pratiquement remporté tous les tournois depuis le début de l’année. La terre battue n’est pas la surface qui se prête le mieux à mon jeu agressif, car je suis quelqu’un qui ne met pas tellement d’effet dans la balle, mais je me suis bien préparé. J’ai encore pu m’entraîner aujourd’hui avant le déluge et je me sens en forme. »

Joachim Gérard n’a encore jamais réussi à gagner un match en simple sur la terre battue de la Porte d’Auteuil, mais il sent que la roue est près de tourner.

« J’ai eu une excellente répétition générale, la semaine passée, à Amiens, où j’ai battu Fernandez en demi-finale, avant de m’incliner contre Kunieda. Bref, cela donne confiance », a-t-il poursuivi. « Reid est un joueur tout terrain, qui a une très bonne main, mais il ne frappe pas très fort et son coup droit est son point faible. C’est donc un gaucher qu’il faut jouer comme un droitier. Il faudra que je sois patient, mais j’ai progressé sur terre et je sais que je suis capable de gagner. »

Source: Belga