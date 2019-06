Ligue des Nations – Ronaldo plante un triplé contre la Suisse et envoie le Portugal en finale

Le Portugal s’est qualifié pour la finale de Ligue des Nations mercredi soir à Porto grâce à son succès 3-1 contre la Suisse en demi-finale de cette toute nouvelle compétition. Auteur d’un triplé, Cristiano Ronaldo a marqué cette rencontre de son empreinte pour son tout premier match en Ligue des Nations. L’autre demi-finale se tiendra jeudi à Guimarães et opposera les Pays-Bas à l’Angleterre. Tombeuse des Diables Rouges qu’elle avait notamment battu 5-2 pour décrocher un ticket dans ce Final Four, la Suisse n’a pas à rougir de sa prestation, bien au contraire. Organisée parfaitement agressive et dangereuse, c’est elle qui a réalisé la meilleure entame de match. Pourtant, c’est bien Ronaldo qui a débloqué le marquoir en régalant le public d’un très beau coup franc à effet dans le petit filet (25e). ‘CR7’ s’est ensuite éclipsé pendant une heure, se montrant inhabituellement maladroit en phase de finition.

La Suisse, qui avait déjà lancé un premier avertissement avec une transversale de Haris Seferovic (42e), a logiquement égalisé juste avant l’heure de jeu. Suite à l’intervention du VAR, Ricardo Rodriguez a reçu et transformé un penalty pour signer le but mérité du 1-1. Les Helvètes ont poursuivi leur forcing mais se sont cassé les dents sur la défense solide des Lusitaniens. Spécialisé dans le contre, le Portugal s’est appuyé sur son capitaine dans les dernières minutes. Ronaldo a d’abord fait 2-1 d’une frappe puissante sur une passe en retrait de Bernardo Silva (88e). Il a ensuite enchaîné avec une chevauchée vers le but et une sublime frappe enroulée au ras du poteau pour mettre la Suisse K.O (90e), inscrivant son 7e triplé en sélection.

L’équipe de Vladimir Petkovic disputera la finale de consolation face au perdant de Pays-Bas – Angleterre dimanche à 15h. Le Portugal attendra le vainqueur de ce duel en finale à 20h45.

Source: Belga