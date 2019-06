Intempéries – Des rafales de plus de 100 km/h enregistrées mardi soir

Des rafales de 104 km/h ont été enregistrées mardi soir à Schaffen (Brabant flamand) et de 101 km/h à Dourbes, près de Viroinval en province de Namur, ainsi qu’à Diepenbeek en province de Limbourg, a communiqué le météorologue de l’Institut royal météorologique (IRM) David Dehenauw sur Twitter. Le pays était en alerte orange mardi soir entre 17h00 et 23h00 avant de repasser au niveau jaune jusqu’à 03h00 mercredi.

D’importantes précipitations ainsi que de fortes rafales de vent et de la grêle étaient attendues mardi soir, risquant de causer des dégâts localement.

En province de Namur, le vent principalement a provoqué des chutes de branches et de nombreux débris sur les routes, a constaté Belga. Des arbres sont aussi tombés près du centre sportif Tabora à Namur. Dans la ville toujours, le courant a été coupé dans la rue des Brasseurs, dit la Dernière Heure. Les pompiers de la zone de NAGE ont procédé à 70 interventions un peu partout sur le territoire, selon la RTBF.

Beaucoup d’incidents ont aussi été signalés en province du Limbourg, avec des chutes d’arbre sur des tronçons routiers et ferroviaires. Dans la région de Beringen, une tente s’est envolée dans des câbles électriques, ce qui a provoqué une coupure de courant.

Le trafic ferroviaire a été interrompu à plusieurs endroits en Flandre. Un train avec des passagers à bord a dû s’arrêter entre Landen et Louvain. Il a finalement pu repartir avec plus d’1h30 de retard.

Source: Belga