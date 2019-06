Cuba: de nouvelles sanctions américaines accentuent la pression sur le tourisme

Les USA interdisent désormais aux Américains de se rendre à Cuba en voyages de groupe. Cette mesure fait parties des nouvelles sanctions sur l’industrie touristique cubaine, un secteur essentiel pour l’économie de l’île des Caraïbes accusée d’ingérence au Venezuela pour son soutien au régime du président Nicolas Maduro. Washington, qui accuse plus largement La Havane de jouer un « rôle déstabilisateur » en Amérique latine, interdit désormais aux Américains de se rendre à Cuba en voyages de groupe.

Les sanctions visent également les bateaux de croisière, de pêche ou de plaisance et l’aviation privée ou d’affaires, mais pas les vols commerciaux alors que plusieurs compagnies américaines ont des liaisons directes vers les aéroports cubains, selon le département d’Etat.

Ce nouveau train de sanctions doit entrer en vigueur mercredi mais ne concerne pas les voyages ou séjours réservés avant mardi.

Les Etats-Unis « tiennent le régime cubain responsable de sa répression du peuple cubain, de son ingérence au Venezuela et de son rôle direct dans la crise orchestrée par Nicolas Maduro », selon la diplomatie américaine.

L’interdiction de voyager « éloigne les dollars américains du régime cubain et de ses services de renseignement et de sécurité qui contrôlent l’industrie touristique », a précisé un porte-parole du département d’Etat.

Le chef de la diplomatie cubaine Bruno Rodriguez a dénoncé sur Twitter la volonté des Etats-Unis « d’asphyxier l’économie et de nuire au niveau de vie des Cubains pour nous arracher des concessions politiques ». « Ils vont encore échouer », a-t-il prédit.

Ces mesures s’attaquent à un secteur-clé pour le pays, alors que le nombre de touristes américains dans l’île a presque doublé entre janvier et avril par rapport à la même période en 2018.

source: Belga