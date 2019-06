Critérium du Dauphine – Tom Dumoulin s’aligne sur le Critérium du Dauphiné en vue du Tour de France

Tom Dumoulin (Team Sunweb) a tranché. Il a choisi de participer au Critérium du Dauphiné plutôt qu’au Tour de Suisse pour préparer le prochain Tour de France. Victime d’une chute lors de la première semaine du Tour d’Italie, le Néerlandais a dû abandonner et renoncer à ses ambitions de classement. Il a également été contraint de revoir son programme pour approcher la Grande Boucle. « Il utilisera le Dauphiné pour reprendre le rythme de course et atteindre de plus grands objectifs en juillet. Nous adopterons une approche au jour le jour, ne prenant aucun risque et sans nous concentrer sur le classement général », a déclaré son directeur sportif Aike Visbeek. Celui-ci a également indiqué que Dumoulin serait soumis à une dernière IRM au genou jeudi.

Après le Critérium du Dauphiné qui se dispute du 9 au 16 juin, le Néerlandais devrait également prendre part au championnat national néerlandais fin juin.

Dumoulin, 28 ans, sera en juillet l’un des favoris du Tour de France qu’il a terminé l’an passé à la deuxième place.

Source: Belga