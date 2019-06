Asile et migration – Malte a secouru 370 migrants en plusieurs opérations

Les forces armées maltaises ont annoncé mercredi avoir secouru 370 migrants au cours de plusieurs opérations dans les eaux de la Méditerranée, au sud de Malte. La première opération de secours a été conduite dans la nuit de mardi à mercredi par un navire militaire qui a secouru 63 personnes dont le canot pneumatique prenait l’eau et menaçait de couler. Le canot se trouvait dans la zone de secours et de recherche (SAR) qui dépend de Malte, a précisé l’armée.

Trois autres opérations se sont déroulées mercredi, la première ayant permis de secourir 61 personnes, la deuxième 147 et la troisième 99 autres migrants en détresse dont de nombreuses femmes et enfants, a précisé l’armée maltaise.

Toutes les personnes ont été transférées à Malte où les procédures d’identification sont en cours.

Ile de 450.000 habitants située au sud de la Sicile, Malte a réclamé l’aide de l’Union européenne alors que la fermeté affichée par le gouvernement populiste en Italie et la quasi-absence de navires de secours au large de la Libye l’ont replacée sur la carte migratoire.

Plus de 800 migrants ont débarqué à Malte depuis le début de l’année, comparés à 1.425 en Italie dotée d’une population 130 fois supérieure à celle de l’île.

Selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 24.687 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l’année, un chiffre bien en dessous du record d’un million atteint en 2015 et inférieur aux 144.000 de l’an dernier.

source: Belga