Une fête spéciale « boule » pour dire adieu à son testicule

Les amis de Justin Robertson, 26 ans, lui ont organisé une soirée ‘ball-voyage’ après qu’il ait appris qu’il avait le cancer à son testicule gauche. « C’est exactement ce dont j’avais besoin pour me relever », a-t-il expliqué à Metro UK.

Pour limiter le choc de cette annonce, ses amis ont donc mis sur pied une soirée thématique où la boule était reine. Toute la nourriture était ainsi sphérique, des boulettes aux légumes en passant par les noix, etc. Quant à la playlist, elle était notamment dotée des célèbres « Great Balls of Fire » de Jerry Lee Lewis et « Wrecking Ball » de Miley Cyrus.

« Je ne pouvais pas y croire quand j’ai franchi la porte et que tous mes amis et ma famille criaient: ‘ball-voyage’, en l’honneur de mon testicule de gauche, qui devait disparaître. »

Après un examen clinique, des tests avaient en effet révélé une tumeur cancéreuse. « Je suis venu faire un bilan de santé, et la minute suivante on m’annonçait que j’allais perdre un testicule », a-t-il expliqué. Deux jours après la soirée, il était opéré à l’hôpital St George’s pour y subir une orchidectomie. Après quelques séances de chimiothérapie et de radiothérapie, il a ensuite reçu une prothèse testiculaire.