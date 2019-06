Un mère chasse avec un arc et son bébé sur le dos

Une mère chasseuse a été vertement critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir tué des animaux alors qu’elle portant sa petite fille sur son dos, selon le Daily Mirror.

A 30 ans, Rebekah Stephens, originaire de l’Ohio, chasse en effet un large éventail d’animaux avec son arc, tandis que sa fille Isabella, âgée de neuf mois, observe le spectacle à l’arrière. C’est depuis sa naissance que cette Américaine emmène sa fille, elle lui a même acheté des tenues de camouflage.

Rebekah Stephens chasse depuis l’âge de 10 ans. Une activité qu’elle assure mener pour la nourriture, la décoration intérieure ou les vêtements.

« Très jeune, j’étais obsédée par le plein air, j’y tenais encore plus que mes frères. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir eu un père qui pensait que les filles pouvaient aussi chasser », a-t-elle expliqué au Sun.

« Quand j’étais petite, c’était essentiellement pour de la nourriture. Nous n’avons jamais acheté de viande de boeuf, nous ne mangions que du cerf. En grandissant, j’ai vu cette activité comme un moyen de m’échapper du monde extérieur et de me détendre. J’utilise un arc et des flèches pour tout ce que je chasse. »

Cette activité fait jaser les anti-chasseurs, d’autant qu’elle pratique cette activité avec son bébé. « On me dit: ‘Que diriez-vous si on vous chassait, vous et votre bébé?’ ou encore ‘Comment pouvez-vous enseigner à un bébé innocent des choses aussi horribles?' »

« Non seulement cette femme devrait se voir retirer son arme, mais aussi son enfant », a-t-elle même lu sur Twitter.

Rebekah leur répond qu’elle transmet notamment une valeur, celle de ramener de la nourriture pour la famille. « Tout ce qui est fait est légal », a expliqué un internaute pour la défendre. « Qu’est-ce qui ne va pas avec la chasse? Vous êtes de ceux qui mélanger braconnage et chasse? »