Blesser un chien policier sera un délit pénal en Angleterre

En Angleterre, blesser un chien ou un cheval de police va désormais être considéré comme une infraction pénale dès ce 8 juin, selon Metro UK.

La « loi Finn » met donc fin à un vide juridique. Les animaux d’assistance de la police étaient en effet considérés comme de simples biens des forces de l’ordre au même titre qu’une voiture ou du mobilier.

Cette nouvelle législation porte le nom du chien Finn, qui avait été gravement blessé au torse et à la tête en protégeant son maître, David Wardell, en 2016.

Ce dernier avait alors lancé la campagne « Finn’s Law » après que le suspect ait été inculpé de dommages criminels -l’un des les seuls chefs d’accusation disponibles à l’époque pour quelqu’un qui a blessé ou tué un animal policier dans l’exercice de ses fonctions.

We now have #Finnslaw in England, and continue to support #FinnsLawScotland and #FinnsLawNIreland 🐾

We are also continuing to campaigne for #FInnsLawPart2 which is to increase the max sentence from 6mths➡️5years🐾

Please get behind us on this polite campaign 👍🐾 pic.twitter.com/9TS6TqbSuO

— Fabulous Finn (@K9Finn) June 3, 2019