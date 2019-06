Un chaton en soins après avoir été trouvé brulé et victime d’abus sexuels

Étrange et sordide affaire dans le sud-ouest du Royaume-Uni: un chaton a été retrouvé couvert de brulures et victime d’abus sexuels. Une enquête a été ouverte.



Les vétérinaires qui l’ont recueillie l’ont surnommée Minnie, en raison de sa taille. La petite chatte a été retrouvé dans une ruelle de la ville de Woking sérieusement amochée, avant d’être remise à la RSCPA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Un responsable de cette organisation de protection des animaux assure qu’il s’agit là du pire cas d’abus d’un chat auquel il n’ait jamais été confronté.

Minnie had candle wax all over her tail and showed signs of having been sexually abused. Absolutely awful. https://t.co/I0wxDDi1VN — Metro (@MetroUK) June 5, 2019

Liz Wood, la directrice du centre, revient sur les faits. «Il semblerait qu’elle ait été victime de sévices graves. Elle avait plusieurs blessures, qui étaient pleines de larves. On pense qu’elle a également souffert de brulures, car elle avait de la cire de chandelle sur la queue», détaille-t-elle. Mais les responsables de l’association ont eu d’autres surprises en l’examinant. «Elle montre aussi des signes d’abus sexuels. C’est affreux», reprend Liz Wood.

Minnie n’est pas encore totalement tirée d’affaire, mais les membres de la RSCPA espèrent qu’elle s’en sortira. Ils assurent qu’elle est « combattante ». La police locale a ouvert une enquête.