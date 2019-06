Skype considéré comme un opérateur de télécommunications

Skype peut être considéré comme un opérateur de télécommunications, a estimé la Cour de Justice de l’Union européenne.

Le service d’appel via internet (Voice over IP, VoIP) SkypeOut, qui permet aux utilisateurs de Skype de contacter à moindre coût des lignes fixes et mobiles, est bien un service de communications électroniques, a estimé mercredi la Cour de Justice de l’Union européenne, donnant ainsi raison à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).