Le premier KFC de Belgique a ouvert ses portes

Le premier Kentucky Fried Chicken (KFC) belge a ouvert ses portes mercredi à la gare du Nord de Bruxelles. Depuis l’heure de midi, la file d’attente ne désemplit pas pour la chaîne qui ambitionne d’implanter 150 établissements proposant du poulet frit sur le territoire.

La Belgique était le dernier pays européen où la marque n’était pas présente. La chaîne de restauration rapide américaine a octroyé des droits de franchise à Autogrill et à une autre entreprise pour Bruxelles et la Wallonie, et à Benelux Food Group pour la capitale et le nord du pays. S’agissant du premier établissement en Belgique, l’équipe de la gare du Nord a été formée à l’étranger.

«La gare du Nord est une localisation idéale et il y a de l’espace. Il y aura encore sûrement d’autres KFC dans les gares, les aéroports et le long des autoroutes», a indiqué Steven Deman, COO d’Autogrill.

Selon Le Soir, la commune d’Ixelles aurait refusé de délivrer un permis d’urbanisme à la chaîne pour l’installation d’un restaurant au numéro 1 de la chaussée d’Ixelles, et ce en raison de la forte concentration d’établissements horeca dans un rayon de 100 mètres et la densité commerciale déjà importante dans le quartier.

KFC est aujourd’hui présent dans 135 pays et possède 22.000 points de vente.