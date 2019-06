Jusqu’à 5 fois plus de perte de poids grâce au nouveau XL-S MEDICAL ULTRA 5 !

Personne ne l’ignore : manger plus sainement est bon pour le corps et l’esprit. Si en plus vous maintenez un mode de vie actif, cela stimule votre métabolisme et vous permet de perdre du poids. Mais cette formule n’est pas facile à mettre en pratique pour autant. Beaucoup de gens ont besoin de conseils et d’un coup de pouce pour perdre leurs kilos superflus.

XL-S Medical Ultra 5, qui contient un composant actif d’origine naturelle, l’Okranol™, vous apporte ce coup de pouce : le patient perd jusqu’à 5x plus de poids qu’avec un régime seul1 et les résultats sont déjà visibles après 1 mois (1). Cela incite à conserver une bonne hygiène de vie.

De plus, XL-S Medical Ultra 5 permet de maigrir sainement, avec les avantages suivants pour le corps (1):

réduction de l’IMC réduction des amas graisseux amélioration de la silhouette: jusqu’à 2 tailles de robe en moins et -20 cm au niveau des hanches et des cuisses ( 2) perte de poids saine résultats après 1 mois

XL-S MEDICAL ULTRA 5 contient de l’Okranol™, un complexe de fibres d’origine naturelle breveté dont la capacité à lier les graisses est cliniquement démontrée (1).

Perte de poids efficace et saine – cliniquement prouvée – perdez jusqu’à 5x plus de poids qu’avec un régime seul, avec des avantages pour le corps (1).

En exclusivité chez Farmaline, commandez XL-S ULTRA 5 avec 15 % de réduction.

