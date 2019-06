Vingt-cinq Diables pour le 1er entraînement ouvert au public, Eden Hazard reçoit un cadeau

Vingt-cinq Diables Rouges étaient présents au premier entraînement de l’équipe nationale belge de football, mardi au Belgian Football Center de Tubize, en vue des deux rencontres de qualification à l’Euro 2020 contre le Kazakhstan (samedi 8 juin) et l’Écosse (mardi 11 juin), à chaque fois au stade Roi Baudouin. Divock Origi, vainqueur samedi de la Ligue des Champions avec Liverpool, et les finalistes malheureux avec Tottenham Toby Alderweireld et Jan Vertonghen étaient les seuls absents. Simon Mignolet, qui n’a pas joué la finale, était bien présent. Il s’est joint aux autres gardiens, Thibaut Courtois, Matz Sels et Hendrik Van Crombrugge, seul nouveau venu de la sélection. Roberto Martinez a sélectionné 28 joueurs pour ce double rendez-vous de fin de saison.

L’entraînement de ce mardi est ouvert aux membres du fan club officiel 1895. Avant l’entraînement, des représentants du club des supporters ont offert un cadeau – une sculpture à son effigie – à Eden Hazard pour célébrer ses 100 matchs en équipe nationale. Le capitaine est devenu « centenaire » en mars dernier lors du match à Chypre.

Après avoir battu la Russie (3-1) et Chypre (0-2), les Diables Rouges sont déjà seuls en tête du groupe I. La Belgique terminera la saison par deux matchs à domicile sur papier abordables. Le Kazakhstan a parfaitement débuté ces qualifications en battant l’Écosse 3-0. Les Kazakhs ont ensuite subi une lourde défaite à domicile face à la Russie (0-4). Malgré la victoire 0-2 à Saint-Marin, le revers des Écossais au Kazakhstan a couté sa place à Alex McLeish (ex-Genk), remplacé par Steve Clarke.

Source: Belga