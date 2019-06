Nuisances des avions: « Nous recommandons l’élimination ou la réduction importante des vols de nuit »

« Nous ne pensons pas que les opérations de nuit soient cohérentes avec cet aéroport », peut-on lire dans l’étude d’incidence sur les nuisances sonores autour de Brussels Airport, réalisée par le bureau français Envisa. Le premier volet de l’étude, publié en janvier, était consacré à l’impact des activités de l’aéroport. Le deuxième chapitre du rapport vient d’être mis en ligne, il porte sur les recommandations pour le futur. « L’élimination ou la réduction importante des opérations de nuit au fil du temps contribuerait, à notre avis, à rétablir la confiance et le respect entre l’aéroport et la collectivité environnante. De nombreux aéroports en Europe, de même nature, interdisent complètement les vols de nuit. Il y a beaucoup d’opportunités pour développer une excellente entreprise basée sur la demande d’accès à la capitale belge et européenne. En fin de compte, cependant, il s’agit d’une décision politique », soulignent les experts français.

Mais le rapport s’adresse aussi à la direction de Brussels Airport et pointe son rôle dans le dossier: « L’aéroport doit assumer la responsabilité du problème de bruit, engendré par le fait qu’il génère des mouvements d’aéronefs entrant et sortant de son enceinte. Jusqu’à présent, les faits semblent indiquer que l’aéroport ne prend pas l’initiative de gérer la question du bruit, préférant plutôt reporter le problème à d’autres intervenants opérationnels tels que Skeyes ou les gouvernements fédéral ou régionaux. En réalité, il semble que l’aéroport soit protégé d’une grande partie de l’impact négatif du bruit qu’il crée par les institutions politiques et régionales flamandes ».

Selon les experts, l’infrastructure de l’aéroport pourrait aussi être améliorée pour faciliter des départs et des arrivées plus silencieux. « Pourquoi ces investissements ne sont-ils pas faits? (Par rapport à des investissements importants dans des points de vente commerciaux au sein de l’aéroport par exemple). Des changements infrastructurels pour les pistes, tels que la création de nouvelles voies de circulation et l’installation de nouveaux équipements, permettraient d’accroître la souplesse dans le traitement de la demande de trafic, de répondre à toutes les conditions météorologiques, d’accroître la capacité et la sécurité et de réduire l’impact sonore ».

Enfin, « bien que l’aéroport/Skeyes dispose d’un système sophistiqué de contrôle du bruit et de la trajectoire, celui-ci n’est pas exploité à son plein potentiel. On pourrait faire beaucoup plus, comme suivre les trajectoires de vol (par rapport aux prévisions) et surveiller les niveaux de bruit qui en découlent. Des indicateurs de performance significatifs doivent être développés pour l’impact du bruit et des objectifs doivent être fixés pour l’amélioration future », préconise Envisa.

Source: Belga