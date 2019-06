NBA – Golden State toujours privé de Durant pour le match N.3, Thompson incertain

Le double champion NBA en titre Golden State sera encore privé de son ailier Kevin Durant, absent depuis quatre semaines sur blessure, pour le match N.3 de la finale, a annoncé mardi son entraîneur Steve Kerr. « Kevin ne jouera pas mercredi, mais il monte en intensité dans ses entraînements », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Il était à l’Oracle Arena ce (mardi) matin pour suivre la séance d’analyse vidéo et pour recevoir des soins. Il s’entraînera dans notre salle d’entraînement dans l’après-midi », a-t-il poursuivi.

Durant, élu meilleur joueur des deux dernières finales, s’est blessé à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match N.5 de la demi-finale de la conférence Ouest.

Sans lui, son équipe a éliminé Houston (4-2) puis Portland (4-0), mais il a cruellement manqué aux Warriors lors du match N.1 de la finale, remporté 118 à 109 par Toronto jeudi.

Les Warriors ont depuis égalisé à une victoire partout en s’imposant 109 à 104 dimanche à Toronto.

Durant est le meilleur marqueur de Golden State depuis le début des playoffs avec 34,2 points par match.

L’entraîneur de Golden State a par ailleurs indiqué qu’il ne savait pas s’il pourrait compter sur Klay Thompson, qui s’est blessé à un ischio-jambier dimanche.

« Il est incertain, Klay dit qu’il se sent bien et qu’il se sent mieux qu’hier, il pense qu’il peut jouer, mais comme je l’ai déjà dit dimanche soir, Klay pense toujours qu’il peut jouer », a souligné Kerr.

« Il va falloir qu’on détermine si le faire jouer est un risque trop grand (…) S’il y a un risque d’aggraver sa blessure, on préférera lui donner quelques jours de plus pour qu’il soit disponible pour le match N.4 de vendredi », a-t-il ajouté.

Source: Belga