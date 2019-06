L’autrice de polars Karin Slaughter présente son dernier livre à la police fédérale belge

L’écrivaine américaine Karin Slaughter a présenté mardi soir son dernier roman policier, « Last Widow », en première mondiale depuis la caserne de Géruzet à Bruxelles. Une centaine de fans belges étaient présents. Le livre, le dernier de sa série « Will Trent », paraîtra, en anglais, dans deux semaines. La traduction en néerlandais est elle déjà en vente depuis ce mardi. « Les Belges et les Néerlandais sont mes lecteurs les plus intelligents et vivants. Au début, j’écrivais toujours sur des petites villages et les Belges et Néerlandais peuvent se reconnaître », a relaté la romancière.

Les personnes qui assistaient à l’événement ont eu droit à une visite guidée du complexe Geruzet et une démonstration de l’unité d’appui canin de la police fédérale.

Les livres de Karin Slaughter sont publiés dans 33 langues et vendus à plus de 30 millions d’exemplaires.

Source: Belga